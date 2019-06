Dorfleben : Gold? Louisendorf fährt nach Berlin

Unverwechselbar: Louisendorfs Kirche in ihrem Ring aus Lindenbäumen, rundherum weidende Kühe. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Bedburg-Hau Der Bus für Januar 2020 ist schon gebucht. Wenn die Jury des Dorfwettbewerbs in der kommenden Woche Louisendorf begutachtet, geht es nur noch darum, ob beim Bundeswettbewerb Gold, Silber oder Bronze herausspringt.

Um die Kategorie „Soziales Leben“ macht sich Ortsvorsteher Jürgen Graven keine Sorgen. „Da bekommen wir immer die volle Punktzahl“, sagt er. Und in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Grüngestaltung und Wirtschaft hat sich die Ortschaft zuletzt so sehr ins Zeug gelegt, dass Gold beim Landeswettbewerb erreicht wurde. Nun geht’s um den Erfolg auf Bundesebene. Wenn die Jury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ am Fronleichnamstag nach Louisendorf kommt, bevor sie weiter nach Rheurdt-Schaephuysen fährt, soll sie ein Dorf erleben, in dem auch kommende Generationen noch gerne zu Hause sein möchten.

Im Pressegespräch stellten Dorfvorsteher Jürgen Graven und seine Frau Vera, Josef Jörissen als Ehrenvorsitzender der Vereinsgemeinschaft und Klaus Pleines als deren Vorsitzender vor, womit Louisendorf punkten möchte. „Wir begleiten die 16-köpfige Kommission auf einer Runde durch die Ortschaft. In der Elisabethkirche, die längst nicht mehr nur für Gottesdienste genutzt wird, findet die Begrüßung statt, danach zeigen wir, welche interessante Firmen es bei uns gibt, was für Denkmäler wir haben, wie wir neuen Wohnraum in alten Höfen schaffen und dass Notgemeinschaften an die Stelle des öffentlichen Personennahverkehrs treten, den wir als 530-Einwohner-Dorf natürlich nicht haben“, erklärt Jörissen.

Der lange Jahre leerstehende Luisensaal hat endlich einen neuen Eigentümer und soll künftig wieder von der Gemeinschaft genutzt werden können. Das älteste Haus am Louisenplatz, die Kaisereiche und das Linden-Ensemble um die Kirche herum beeindrucken jeden Besucher – sicher auch die Jury. Die Sportanlagen, die Grillhütte und das Jakob-Imig-Archiv sind weitere Stationen. Im Archiv geht es um ein echtes Alleinstellungsmerkmal: „Wir Pälzer sind deutschlandweit die einzige Binnensprachinsel“, sagt Graven. Und das „Pfälzische“ wird lebendig gehalten – mit der Mundartgruppe ebenso wie im Alltag. Es ist sogar daran gedacht, einen entsprechenden Sprachkurs für Neubürger oder junge Leute anzubieten.

„In Louisendorf leben viele Kinder, und für die machen wir das alles“, sagt der Ortsvorsteher. Spielplatz, Fußballplatz, Vereine, die Landjugend: All dies macht Louisendorf auch für den Nachwuchs zur geschätzten Heimat. Und wenn der Nachwuchs zum Studium oder für einen Job in die Fremde zieht, versucht man, ihn eines Tages zurück zu holen. Was nicht selten gelingt, wie Jörissen zufrieden feststellt. In Scheunen und Hinterhäusern, die noch auf ihren Umbau zu Wohnhäusern warten, ist genügend Platz für sie alle.

Sie organisieren die Teilnahme am Dorfwettbewerb auf Bundesebene (von links): Klaus Pleines, Vera Graven, Josef Jörissen und Jürgen Graven vor dem Blumen geschmückten Jakob-Imig-Archiv. Foto: Anja Settnik