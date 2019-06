Klimaschutz : Kleve tut viel fürs Klima – und will mehr

Kleve In der Stadthalle stellte Bürgermeisterin Sonja Northing Schülern die Klimaschutz-Bemühungen der Stadt vor. Darunter die Schaffung von Wildblumenwiesen und der Bau der Klimaschutzsiedlung. Der "FFF"-Initiator zeigte sich zufrieden.

Die Proteste von „Friday´s for Future Kleve“, da ist sich der Initiator Daniel Boßmann-van Husen sicher, hätten dafür gesorgt, dass Politik und Verwaltung für das Thema „Klimaschutz“ sensibilisiert worden sind. Bürgermeisterin Sonja Northing signalisierte nun: Die Stadt hat verstanden und bemüht sich im Kampf gegen den Klimawandel. „Egal was andere machen, wir machen was. Ich weiß nicht, ob es fünf vor oder fünf nach zwölf ist. Aber ich weiß, dass wir gemeinsam den Planeten retten wollen“, sagte sie in der Klever Stadthalle. Sie hatte zur Veranstaltung „Gemeinsam für den Klimaschutz“ eingeladen. Hunderte Schüler, Ratsmitglieder und Bürger waren gekommen. Sie begrüßte den vom Haupt- und Finanzausschuss goutierten „Klimanotstand“. „Das ist keine Symbolpolitik, sondern sehr wichtig“, sagte Northing.