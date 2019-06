Tennis : LTK-Herren verletzungsbedingt nach Kahlenberg

Bedburg-Hau/Moyland Noch zwei Spiele für Moylands erste Mannschaft.

Nun ist es so weit: Zu Beginn der diesjährigen Medensaison hatten die Tennis-Herren des LTK Moyland angekündigt, dass die letzten Partien über den Klassenverbleib in der Niederrheinliga entscheiden würden. Nun stehen noch zwei Begegnungen auf dem Programm: Am Samstag geht es auswärts gegen den MTV Kahlenberg, in der Woche darauf vor heimischem Publikum gegen den Netzballverein Velbert. "Natürlich wird es eng für uns. Man weiß auch noch nicht, ob es überhaupt mit zwei Siegen zum Klassenerhalt reicht. Das hängt auch davon ab, wie die anderen Teams untereinander spielen", sagt Peter Wessels, Koordinator des ersten Aufgebots. Gegen Kahlenberg kommt es nun zum Aufeinandertreffen des punktlosen Schlusslichts (Moyland) und dem Vorletzten der Tabelle. "Wir können gewinnen, aber es wird sehr herausfordernd. Die Liga ist sehr stark, die Tagesform dürfte da entscheidend sein", sagt Wessels. Zudem wurde jetzt klar, dass die Grün-Weißen nicht in Bestbesetzung nach Hamminkeln reisen werden. Unter anderem wird Stammspieler Lukas Kepser nicht an Bord sein. So lautet die Aufstellung: An erster Stelle serviert der Belgier Dane Chuntraruk, hinter ihm der Niederländer Lars Bijsterbosch, dann Jordy Visser, Cedric Stahnke und Simon Siebert. An sechster Stelle wird Kai-Uwe Angenendt erneut aushelfen. "Kahlenberg musste zuletzt bei vielen Spielen in den Match-Tie-Break. Es ist keine Übermannschaft, aber es wird sehr schwer", sagt Wessels. Auch er weiß: Ohne Punkte gegen den MTV dürfte der Landes-Tennis-Klub Moyland mit den Planungen für die Verbandsliga beginnen müssen.