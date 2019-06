Hochschule Rhein-Waal : Für 90 Minuten ein Europäer

Kleve Die Mittwochsakademie der Hochschule Rhein-Waal steht unter dem Motto „Von regional bis global – Wirtschaft und Gesellschaft im aktuellen Zeitgeschehen“.

In diesem Kontext widmet sich die nächste Veranstaltung in dieser Reihe unter dem Titel „Europäer für 90 Minuten. Verändert Fußball unseren Blick auf Europa?“ dem europäischen Fußball. Aber kann Fußball nicht gleichzeitig auch nationale Grenzen überwinden? In einem Dialog, der an aktuelle Ergebnisse des Forschungsprojektes „EUFoot“ anknüpft, gehen Alexander Brand, Professor für Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen, und Regina Weber, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „EUFoot“, diesen Fragen nach.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr auf dem Campus Kleve, Marie-Curie-Straße 1, in Gebäude 02, Raum 02 01 017 (Seminarraum 5) statt. Im Rahmen der Mittwochsakademie werden gegenwärtige Themen von Referierenden aus Wissenschaft und Praxis anschaulich präsentiert, theoretisch hinterfragt und in großer Runde diskutiert. Die Vortragsreihe richtet sich vor allem an die interessierte Öffentlichkeit aber auch an Studierende und Lehrende der Hochschule. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung im Vorfeld nicht erforderlich.