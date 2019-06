Kreis Kleve : In Bedburg-Hau gibt’s noch Grundstücke

Wie ist es um den Wohnungsbau in Bedburg-Hau bestellt? Diese Leitfrage hatte der Unternehmerabend der Kreiswirtschaftsförderung. Die einfache Antwort: gut. Zumindest im Vergleich zu vielen Nachbarkommunen.

Wo die ersten dieser neuen Wohnungen und Häuser entstehen könnten, erläuterte Bürgermeister Peter Driessen. Auf der Prioritätenliste ganz oben steht das Areal Ziegelhütte. „Wir werden das Baugebiet in der zweiten Jahreshälfte 2019 ausweisen und die Grundstücke verkaufen können“, sagte Driessen. 155 Einfamilien- und 13 Mehrfamilienhäuser können dort entstehen. „Die Nachfrage ist da: Zurzeit befinden sich 150 Interessenten auf unserer Liste“, erläuterte der Bürgermeister. Gebaut werden könnte jedoch weit mehr, wenn die Gemeinde denn Bauland ausweisen dürfte: „Allein für den Ortsteil Hau gibt es 100 Bauwillige“, berichtete Driessen. In Huisberden werden fünf Baugrundstücke ausgewiesen. Das war gar nicht so einfach. „Die Bezirksregierung hat uns das nur erlaubt, wenn wir die Grundstücke an junge Käufer mit Lebensmittelpunkt in Huisberden vergeben,“ sagte Driessen. Genau so ist es geschehen. Hinu kommen sechs Grundstücke in der Nähe des Hasenhofs in Till und ein kleines Gebiet in der Nähe der „Dorfschmiede“. Ideen für weitere mögliche Baugebiete gibt es genug: Zehn Hektar in der Nähe des Gemeindezentrums, die Friedhoferweiterungsfläche am Dechantshof und eine Fläche in Qualburg. Aber das ist noch Zukunftsmusik.