Ende einer Tiergarten-Ära Erste Klever Seehunde werden im Januar abgegeben

In Kleve angeboten werden Rendezvous mit einem Seehund, bei dem man für eine halbe Stunde auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen kann, gemeinsam mit einem Tierpfleger beim Training der Tiere mithelfen darf und als Belohnung auch einen Seehundkuss bekommt. Dieses Rendezvous ist nach aktuellem Stand nur noch bis Ende Februar 2023 buchbar. Polotzek: „Jeder, der sich noch von unseren Seehunden verabschieden möchte, hat nur noch wenige Wochen Zeit, aber dafür verschiedene Möglichkeiten. So ist bei einem Rendezvous mit den Seehunden der persönliche Abschied mit Abschiedskuss möglich. In den Weihnachtsferien bieten wir eine Weihnachtsrallye an, sodass man während des Tiergartenbesuchs auch noch einmal unsere Seehunde besuchen kann“, sagt er. „Und bei unseren neuen Nachtführungen, die am 28. Dezember starten, hat man für wenige Wochen exklusiv die Möglichkeit, unsere Seehunde bei Nacht zu besuchen und dabei zu erfahren, wie unsere Seehunde eigentlich schlafen.“