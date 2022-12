Weitere Mittel zugesagt Forschungszentrum der Hochschule Rhein-Waal steht vor der Gründung

Die Hochschule Rhein-Waal (HSRW) hat einen weiteren Schritt in Richtung des von HSRW-Präsident Oliver Locker-Grütjen angekündigten europäischen Forschungszentrums für Nachhaltigkeitstransformation (EUZENT) mit Standort in Kleve gemacht. Dieses Zentrum soll sich innerhalb des nächsten Jahrzehnts der Erforschung, Ermöglichung und Realisierung von Nachhaltigkeitstransformationen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft widmen und ist Bestandteil des Projektes ‚TransRegINT‘. Jetzt unterschrieb die Hochschule eine Vereinbarung mit einem weiteren Stifter, der E-Gruppe aus Herne. „Die E-Gruppe steht entschlossen hinter dem Projekt und dem Aufbau des Forschungszentrums und unterstützt die HSRW mit einer Zuwendung von 200.000 Euro für Lehr-, Forschungs- und Entwicklungszwecke“, erklärte Steven Engler, Eigentümer und Geschäftsführer der E-Gruppe.