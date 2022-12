1200 Haushalte betroffen Oberstadt in Kleve eine knappe Stunde ohne Strom

Um 20.53 Uhr ging in der Klever Oberstadt das Licht aus. zwischen Hoffmannallee, Pannierviertel, Merowingerstraße, Willy-Brandt-Straße, das so genannte Blumen-Viertel bis zum Bresserberg saß im Dunkeln. Straßenlaternen, Ampeln und die Häuser hatten keinen Strom mehr – mitten in der Prime-Time des deutschen Feierabends hatte es einen so genannten „Erdschluss“ im Erdkabel von Westnetz gegeben. Der technische Fehler sei auf das Netz der Klever Stadtwerke durchgeschlagen und habe dort zu einem größeren Stromausfall geführt. „Wir haben dann sofort versucht, den Strom über andere Strecken wieder in die Haushalte zu bekommen“, sagt Claudia Dercks, Geschäftsführerin der Stadtwerke Kleve. 1200 Haushalte waren betroffen. Das dauerte 50 Minuten, dann gingen um 21.44 Uhr die Lichter wieder an. Der Schaden war behoben.