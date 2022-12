Freunde der Klever Museen Umbau von Haus Koekkoek in Kleve kann starten

Warm und bei Licht zu sitzen kann schön sein. Vor allem es wenn es draußen bitterkalt ist – um das Klischee perfekt zu machen. Es war warm und das Licht hatte den richtigen weihnachtlichen Schimmer, nicht zu kalt, nicht zu hell. Die Laune war bestens, trotz der Krisen. Das Museum Kurhaus Kleve war angerichtet, erstmals die Weihnachtsfeier der Freunde der Klever Museen zu feiern, die sonst in den Salons von Haus Koekkoek begangen wird. Doch das klassizistische Malerpalais mitten in der Stadt hat geschlossen. Also waren die großen Säle und Hallen des Kurhauses erstmals an der Reihe.