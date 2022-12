„Anstrengender Haufen geworden“ Dier Klever Lokalpolitik stößt an ihre Grenzen

Politiker, die von ihrem Ämtern zurücktreten, endlose, sich immer wiederholende Diskussionen und Ausschüsse, die stundenlang tagen ohne wirkliche Beschlüsse oder Empfehlungen zu fassen: In Kleve stößt die Lokalpolitik langsam an ihre Grenzen. Quer durch alle Parteien werfen Lokalpolitiker das Handtuch. Sie schaffen das ehrenamtlich laufende Polit-Programm nicht mehr, das ihnen abverlangt wird. Sie sitzen nach ihrem Arbeitstag stundenlang in Gremien, die nicht enden wollen, vor ellenlangen Tagesordnungen mit Diskussionspunkten, die sich oftmals doppeln: Sie werden im Parallelausschuss nochmals diskutiert. Es gibt 17 Ausschüsse und dazu noch Unterausschüsse (wie beispielsweise den für Kinderspielplätze), listet beispielsweise CDU-Fraktionschef Georg Hiob. Nur nebenbei bemerkt: Die zuständigen Dezernenten und Vertreter der entsprechenden Fachbereiche sind in diesen Ausschüssen auch immer dabei.