Debattenwettbewerb #mitreden Sollten Schulnoten abgeschafft werden?

In Zweierteams traten vier Schülerinnen der JBG-Oberstufe am Dienstag in der Aula der Schule gegeneinander an. Zeliha Ates und Susanita Podosyan bildeten das Team Contra, sie argumentierten gegen die Abschaffung von Schulnoten. Johanna Kiesel und Melina Zarishta – Team Pro – sprachen für die Abschaffung des Schulnotensystems. Die vier Schülerinnen bildeten auch schon bei der vorigen Auflage des Debattierwettbewerbes #mitreden am JBG die beiden Teams, damals allerdings in anderer Konstellation.