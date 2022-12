Bis zum 1. Januar Das bietet der Weihnachtscircus in Kleve

Seit der Klever Weihnachtscircus zum ersten Mal 2016 auf der Wiese neben dem Hagebaumarkt am Klever Ring gastiert hat, kann er sich über zu geringe Anteilnahme der Bevölkerung nicht beschweren. Nach den ersten drei von insgesamt 15 Vorstellungen sagt Chefin Beatrix Spindler: „Wir sind sehr zufrieden. So kann es bis zum 1. Januar weitergehen.“ Wie in den Vorjahren bestreiten die Familien Spindler und Lutzny das zweistündige Programm mit Artistik und Tieren. Ganz neu sind die Musicalclowns „Di Lello“ aus den Niederlanden, die seit Samstag zu sehen sind.