Kalkar: Gott2go-Gottesdienst am Pfingstsonntag in Kehrum

Kalkar Am Pfingstsonntag, den 20. Mai, ist der Gott2go-Gottesdienst nach den guten Erfahrungen um 18 Uhr in St. Hubertus Kehrum. Das Team freut sich auf die Kalkarer und die auswärtigen Besucher. Das Thema für den Gottesdienst wird "Fähigkeiten, Talente und Herausforderungen" sein. Kaplan Christian Olding aus Geldern hat sein Kommen zugesagt.

Dieser Plan bringt die Gottesdienstordnung in der Gemeinde Heilig Geist durcheinander: Dies bedingt, dass Samstag in Kehrum keine Abendmesse sein wird und am Sonntag in Nicolai keine 18 Uhr-Messe. Am Pfingstmontag steht das Patronatsfest der Gemeinde Heilig Geist an. Da man auf den Dörfern unterwegs sein will, nach dem schönen ökumenischen Pfingstmontag in der Kalkarer City, geht es im 50. Jahr der Kirchweihe ebenso zu St. Hubertus Kehrum: Montag ist dort um 10 Uhr der einzige Feiertagsgottesdienst für die Gemeinde. Bis dahin trifft man sich zur Pfingstnovene an jedem Abend um 21 Uhr im Chorgestühl von St. Nicolai.