Im SOS-Kinderdorf Materborn : Feuerwehr übt das Vorgehen bei Kaminbränden

Kleve Wird ein Kaminbrand festgestellt, sollten immer gleich die Feuerwehr alarmiert und der Schornsteinfeger hinzugezogen werden. Wie man den Brand richtig bekämpft, hat die Feuerwehr nun in einem Lehrvideo festgehalten.

Mit Blaulicht, aber ohne Sirenen haben jüngst 13 Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehr Kleve gemeinsam mit Schornsteinfegermeister Peter Schoofs am SOS-Kinderdorf in Materborn ein Lehrvideo zu Kaminbränden gedreht. In einem leerstehenden Einfamilienhaus an der Kuhstraße und auch zum Kinderhilfswerk gehört, gibt es gleich vier Kaminschächte. Das Haus wird in Kürze abgerissen.