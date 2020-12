Appell : Gorißen: Auch Weihnachten vorsichtig bleiben

Landrätin Silke Gorißen appelliert an die Menschen im Kreis Kleve, auch an Weihnachten in Corona-Zeiten Vorsicht walten zu lassen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve „Es wäre wirklich eine schwere Last, wenn wir Anfang Januar sehen, dass Infektionszahlen massiv steigen“, sagte Landrätin Silke Gorißen.

(lukra) Landrätin Silke Gorißen hat in einem Appell an die Bürger des Kreises Kleve darum gebeten, auch während der Feiertage die gebotene Rücksicht auf die Corona-Pandemie zu nehmen. „Wir wünschen uns allen ein schönes Weihnachtsfest, aber bitte genießen Sie mit Vorsicht“, sagte Gorißen am Rande der Vorstellung des Corona-Impfzentrums im Kreis Kleve. „Es wäre wirklich eine schwere Last, wenn wir Anfang Januar sehen, dass Infektionszahlen massiv steigen“, sagte Gorißen. Darum hoffe sie, dass die Menschen auch zu Weihnachten und Silvester Vorsicht walten lassen. „Wenn alle Bürger mitwirken, haben wir eine Chance, gut durch die nächsten Monate zu kommen.“