Kalkar : Weihnachtliches Wunderland

(nik) Während in den Nebenhallen die Vorbereitung auf die Impfaktion beginnt, verwandelt sich die größte Halle des Wunderland Kalkar in einen Weihnachtsmarkt. Geschäftsführer Han Groot Obbink hat sich einen Drive-In-Markt ausgedacht, der durch die Verbindung von innen und außen auf dem ehemaligen Brütergelände seine Einzigartigkeit erhält. Am Donnerstag, 10. Dezember, ist Eröffnung, bis Silvester kann man dann täglich außer Heiligabend von 16.30 bis 21 Uhr im eigenen Auto durch die festlich geschmückte Weihnachtslandschaft fahren. Das Team vom Technischen Dienst verwandelt eine leere Messehalle und ein winterlich trübes Außengelände in eine romantische Traumwelt. Speisen und Getränke können am Autofenster gekauft und auf einem Parkplatz oder zu Hause verzehrt werden. Stände mit Geschenkartikeln gibt’s ebenfalls. Eine Durchfahrt kostet 12.50 Euro, im Paket mit vier Eintöpfen werden 50 Euro fällig (alle Tickets nur online).