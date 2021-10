Wettbewerbe fanden in Weeze statt : Weezer sichern sich Meistertitel

Wettbewerbe fanden in Weeze statt

Weeze Die Hundesportler aus der Region schnitten mit ihren Vierbeinern beim Wettbewerb hervorragend ab. Die Meisterschaften hatte der GHSV Weeze organisiert.

Der Jubel über zwei Deutsche Meistertitel, die nach Weeze gingen, war nicht zu überhören: Bei der VDH Deutschen Meisterschaft im Turnierhundesport, die, wie berichtet, vom Weezer Hundesportverein ausgerichtet wurde, standen gleich zwei Sportlerinnen mit ihren Vierbeinern auf dem ersten Treppchenplatz. In der Königsdisziplin der Leichtathletik mit Hund, dem Vierkampf 3, sicherten sich die 15-jährige Edda Maas mit Aussie Enya und die in der Seniorenklasse startende Cordula Thieme mit ihrem Wäller Mina vom GHSV Weeze jeweils den Deutschen Meistertitel in ihrer Altersklasse.