Ungewöhnliche Fahrzeuge in Kevelaer : Die Bienchen brummen am Niederrhein

Kevelaer Ape-Freunde trafen sich in der Wallfahrtsstadt und brachten italienisches Flair mit. Es kam zu Fachsimpelei und allgemein angeregten Gesprächen.

Am meisten freuen sich die Teilnehmer aber darüber, dass endlich wieder was stattfindet. Der Austausch über Technik rund um die Ape, über die Ideen, die man umsetzen möchte, und den Austausch von Ersatzteilen die so schwer zu bekommen sind – all das haben sie alle schmerzlich vermisst. Da ist zum Beispiel Vittario Mammarella, der seine Ape extra herausgeputzt hat. Im strahlenden Weiß mit roten Sitzen zog sie die Blicke reihenweise an. Die weiße Schönheit wird auch mal gerne für Hochzeitsfahren angeboten. Seine Frau Rosemarie Ewen hat ihm vor der Ausfahrt noch einen Engel in die Fahrerkabine gehängt.