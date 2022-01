Besitzer geht einfach weiter : Freilaufender Hund bringt Rollerfahrer zu Fall

Ein Motorroller-Fahrer stürzte, weil er einem Hund ausweichen musste, jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bocholt/Weeze Der Besitzer des Tieres geht nach dem Vorfall in Bocholt einfach weiter und sagt: „Habe mit dem Unfall nichts zu tun.“ Warum die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Freilaufende Hunde sorgen immer wieder für Diskussionen. Vor allem wenn die Tiere in der Dunkelheit unterwegs sind, kann es richtig gefährlich werden. Das zeigte sich jetzt wieder in Bocholt.

Dort war am Montagabend gegen 18 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Elektro-Motorroller vom Windmühlenplatz in Richtung einer Sackgasse unterwegs. Plötzlich lief ihm ein Hund in den Weg. „Der Mann hat gebremst und war ausgewichen, um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern“, berichtet Polizeisprecher Dietmar Brüning.

Der Rollerfahrer kam dadurch ins Straucheln und stürzte mit seiner Maschine. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, er musste in einem Krankenwagen versorgt werden.

Zeugen sahen, dass der Halter des Hundes dort ebenfalls unterwegs war. Der Vierbeiner sei nicht angeleint gewesen, sein Besitzer haben ihn einfangen müssen. „Als Zeugen den Mann auf den Vorfall ansprachen, hat er gesagt, dass ihn das alles nichts anginge, er habe damit nichts zu tun“, so die Polizei. Dann sei der Mann einfach mit seinem Hund weggegangen.

Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, um den Vorfall zu klären. Noch sind die Personalien des Mannes nicht bekannt, er scheine aber laut Angaben von Zeugen in der Nähe des Unfallortes zu wohnen. Diese hätten ihn nämlich schon mehrfach in der Gegend gesehen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: über 50 Jahre alt, wenig Haare, schlanke Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke.

Der Hund blieb offenbar unverletzt. Um welche Rasse es sich handelt, sei momentan noch offen. „Die Zeugen haben gesagt, dass es ein ganz kleiner weißer Hund mit braunen Flecken gewesen ist“, sagt der Polizeisprecher.

Die Gegend sei zwar beleuchtet, trotzdem seien Hunde in der Dunkelheit schlecht zu sehen. Die Polizei appelliert an die Hundehalter, mit einer reflektierenden Leine vor die Tür zu gehen. Auch sollten die Vierbeiner leuchtende Halsbänder tragen, um in der Dunkelheit gesehen zu werden. Zudem sollten Tiere zu späten Zeiten auch besser angeleint werden.