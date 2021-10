Proteste von Anwohnern : Stadt will an der Niersbebaung festhalten

Nach den Regenfällen vor einigen Wochen standen die Uferbereiche an der Niers an der Rheinstraße unter Wasser. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Die Verwaltung will klären, was an der Rheinstraße an Bebauung möglich ist. Die Bezirksregierung hat dem Vorhaben erst einmal einen Riegel vorgeschoben. Zudem gibt es weiterhin Proteste von Anwohnern.