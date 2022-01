Weezes Kämmerer aus Goch : „Ich bin inzwischen ein halber Weezer“

So kannten ihn alle über viele Jahre: Johannes Peters an seinem Schreibtisch. Die Politik schätzte seine sachliche Art. Foto: Wensierski, Siegfried (siwe)

Weeze/Goch Der Gocher Johannes Peters brachte zum letzten Mal als Kämmerer den Haushalt in Weeze ein. 2022 geht er in den Ruhestand, Goch bleibt er erhalten.

Die ersten Berührungspunkte mit Weeze gab es bereits als kleines Kind. Da freute sich Johannes Peters immer, wenn er beim Vater auf dem Trecker von Hülm nach Weeze zur Firma Reuters mitfahren durfte, wo die Traktoren repariert wurden. Da konnte der junge Gocher noch nicht ahnen, dass er in der Nachbargemeinde die längste Zeit seines Berufslebens verbringen würde. „Ich habe es überhaupt meinem Vater zu verdanken, dass ich zur Verwaltung gegangen bin“, sagt Johannes Peters. Denn eigentlich habe er mit dem Gedanken gespielt, den heimischen Hof zu übernehmen. „Doch mein Vater wusste, was das bedeutet, er hat selbst den Hof als einziger Junge übernehmen müssen. Er hat zu mir gesagt: Schau dir erst mal was anderes an. Schau an, was dir Spaß macht.“ Johannes Peters schaute sich also um und ging zur Verwaltung nach Goch.

Dort startete er 1980 seine Ausbildung bei der Stadt, sieben Jahre später wechselte er dann in die Gemeinde, die er eben von den Fahrten mit dem Trecker so gut kannte. „Das war damals schon ein komisches Gefühl. In Goch in der Verwaltung kannte ich jeden, auch weil ich aus Goch kam. In Weeze war alles neu für mich“, sagt Peters. Doch es dauerte nicht lange, bis er sich heimisch fühlte. „Ich wurde sehr gut aufgenommen. Die Gemeinde ist mir im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen, und heute würde ich sagen: Ich fühle mich zu 50 Prozent als Weezer.“ Wobei fast jeder Gocher ihn zumindest im Karneval als echten Gocher erkennen wird, denn Peters gehört seit vielen Jahren zur Reitergarde im Club der Pferdefreunde.

2013: Peters beim Einbringen des Haushaltes. Foto: Wensierski, Siegfried (siwe)

In Weeze wurde Peters Leiter des Ordnungsamtes und übernahm 1996 das Amt des Kämmerers. Seitdem war er für die Finanzen der Gemeinde zuständig. Wurde zum kompetenten, sachlichen Mahner, der bei Ausgaben immer lieber auf die Bremse drückte.

2008 noch mit Oberlippenbart: der Chefrechner. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Daher hat ihm auch gar nicht so recht geschmeckt, dass die Parteien jetzt durch zusätzliche Wünsche dafür sorgten, dass das Minus von 4,27 Millionen auf 4,7 Millionen Euro stieg. Kein schönes Geschenk zum Abschied. Er sei frustriert, hatte er da auch ganz offen gesagt. Doch wenn er heute noch einmal vor der Wahl stünde, ginge er wieder zur Verwaltung. „Ganz klar, das war mein Ding, das hat mir jede Menge Spaß gemacht.“

Doch jetzt mit 63 Jahren ist Schluss. Peters geht in den Ruhestand. „Ich gehe auch deutlich mit einem lachenden Auge.“ Nicht, weil ihm die Arbeit keinen Spaß gemacht habe. „Nein, ich finde einfach, dass alles seine Zeit hat. Jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt, und ich komme auch sehr gut ohne Arbeit aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt in ein Loch fallen werde.“ Jetzt sei die Zeit, sich den schönen Dingen zu widmen, für die er sonst nicht so viel Zeit fand. Er will Tennis spielen, auch wieder mehr Golfen. Und viel mit dem Fahrrad unterwegs sein. Nicht nur pendelnd zwischen Wohnhaus und Familie in Goch und dem Schreibtisch im Weezer Rathaus.