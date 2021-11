St. Martin in Kevelaer : Vater fertigt Laternenstöcke für das Gymnasium an

Vater fertigt Laternenstöcke für das Gymnasium an

St. Martin in Kevelaer

Kevelaer 2020 konnten die Kevelaerer keinen Martinsunzug mehr abhalten. Jetzt ist es wieder so weit. Bei der Vorbereitung beteiligt sich auch das Kardinal-von-Galen Gymnasiums – inklusive eines Vaters.

Nachdem im vergangenen Jahr der St.-Martins-Zug in Kevelaer nicht stattfinden konnte, bereiten sich die Schülerinnen und Schüler des Kardinal-von-Galen Gymnasiums jetzt wieder intensiv auf den Umzug durch die Stadt vor und basteln fleißig an ihren Laternen.

Während die Kinder zusammen mit ihrer Kunstlehrerin Monika Janßen oder mit Eltern und Klassenlehrern in der Schule ihre Laternen vorbereiten, hat sich Mario Geigges, Vater eines Sechstklässlers, zu Hause an die Arbeit gemacht: Sein Sohn hatte seiner Klassenlehrerin Rita Aretz-Richter nämlich vom handwerklichen Talent seines Vaters erzählt. Nach kurzer Rücksprache erklärte Geigges sich gerne bereit, ehrenamtlich 200 Fackelstöcke herzustellen, die die Schülerinnen und Schüler von nun an für ihre Martins-Laternen benutzen können.