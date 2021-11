APH aus Kevelaer hilft in Benin : Bewegende Momente im Buschhospital

Die Mutter des Zwillingspärchen ist gestorben, Die Großmutter kümmert sich um Prince und Princess. Foto: APH

Benin/Niederrhein Das Team von der Aktion pro Humanität ist nach der Corona-Pause wieder vom Niederrhein nach Benin geflogen, um vor Ort medizinische Hilfe zu leisten. Ein Bericht vom Einsatz vor Ort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Waldor-Schäfer

Das große Fest zum Geburtstag der Fetische hatte sich angekündigt. Nach mehr als 20-stündiger Anreise erreichte das zwölfköpfige Team der Kevelaerer Stiftung Aktion pro Humanität (APH) das Krankenhausprojekt im westfafrikanischen Busch – müde und doch erwartungsvoll froh, nach zweijähriger Coronapause wieder in Benin sein zu können, war gleich die erste Nacht alles andere als, sagen wir mal, normal. Das medizinisch-technische Team um die Kevelaerer Mediziner und Vorsitzenden der Aktion pro Humanität (APH), Elke Kleuren-Schryvers und Rüdiger Kerner (Chefarzt am Kevelaerer Marienhospital) wurde ungebremst in eine andere Welt gebeamt.

Der erste Rundgang durch eine voll belegte Krankenstation, schwerkranke, von Malaria gebeutelte Kinder in einer rappelvollen Kinderabteilung, eine aus den Nähten platzende „Mutter-Kind“-Station, gleich vis á vis der gerade fertig gewordene, große und schöne Neu- und Umbau des Bereichs für Mütter und ihre gerade geborenen Babys – und dann auch noch das: Mit Einbruch der Dunkelheit schallen Trommelklänge durch den tiefschwarzen Busch, ein rhythmisches Tamtamm-Tamtamtamm-Tammtamm-Tam bis ins Morgengrauen hinein. Rigobert, der Heiler aus dem Dorf gleich nebenan, hatte zum Fest des Jahres geladen – und Hunderte von Menschen aus nah und fern feierten und sangen sich in Trance: Es war der Tag, es war die Nacht der Fetische.

Blick in die Notaufnahme, die Kinder sind alle schwer krank. Sie haben Malaria, Infektionen oder sind mangelernährt. Foto: APH

Wie man das so macht in einer gut funktionierenden Nachbarschaft statteten die Niederrheiner dem Heiler und Fetischeur Rigobert am nächsten Tag einen Besuch ab – es war ein herzliches, ein freundschaftliches Wiedersehen, das mit einer unerwarteten Einladung endete: „Heute Abend werden wir Euch zu Ehren einen Fetisch wecken – den Fetisch unserer Kooperation.“

Ein Neugeborenes mit Holzfigürchen neben sich, das Figürchen symbolisiert das tote Brüderchen. Foto: APH

Nicht ahnend, was das wohl zu bedeuten hatte, machte sich das APH-Team aber erst einmal an die Arbeit: Wie werden die Sprechstunden abgehalten, welche Untersuchungen sind coronaangemessen möglich, welche Patienten werden erwartet, welches Hygienekonzept muss befolgt werden, was muss repariert, werden, was fehlt?

Und dann passiert auch immer das, was man nicht planen kann.

Das Team bei der Besprechung im Krankenhaus in Benin. Foto: APH

Da taucht unvermittelt ein junges Elternpaar in der Krankenstation auf, der Papa hält seinen kleinen Sohn im Arm. Gemeinsam schauen sich die niederrheinischen und afrikanischen Mediziner und Medizinerinnen das Kind an, dessen Ärmchen leblos neben dem Körper baumelt. „Ist bei der Geburt passiert“, hören wir die Eltern erklären. Bei der Geburt wurden die Nerven schwer geschädigt – das Kind wird diesen Arm nie benutzen können – nirgendwo auf der Welt wollen Eltern so etwas hören.

Die Stimmung im APH-Team bekommt einen Dämpfer, der noch einmal bei der Visite in der Pouponniere (Kinderstube) verstärkt wird. Hier werden Säuglinge und Kleinkinder versorgt, die unterernährt und/oder krank sind – und deren Mütter zumeist bei oder kurz nach der Hausgeburt starben. Blutverlust, Infektionen… Frauen, die in ihrem dörflichen Umfeld ohne jegliche medizinische Versorgung entbinden, haben oft selbst keine Überlebenschance. Die Großmütter kümmern sich in der Regel um die Winzlinge.

Da ist die Geschichte von Colette, einer jungen Mama, die drei Tage nach der Entbindung in ihrer Hütte im Dorf starb – die Oma versorgt die beiden Jungs – die noch schwach und zerbrechlich scheinen, aber mit großen Augen den Kontakt zu den Menschen in ihrer Nähe suchen. Oder die Zwillinge Prince und Princess, 24 Tage alt, auch ihre Mama ist nach der Geburt gestorben. Die Oma hat ihnen ein viel zu großes, rosafarbenes, gestricktes Mützchen über die Köpfchen gezogen – sie kann, wie all die anderen im Projekt bleiben, bis die Kleinen gesundheitlich auf der Höhe sind.

Nun, und dann ist da die traurige Geschichte eines anderen Zwillingspärchens, zehn Wochen zu früh auf die Welt gekommen, völlig unterernährt, zwei Monate alt. Ein Zwilling schafft es nicht, im Leben zu bleiben – dem überlebenden Jungen wird ein Holzfigürchen ins Bettchen gelegt – so soll der verstorbene Zwilling weiterleben und seinem Bruder Kraft und Stärke geben.

Es sind diese existenziellen Lebensgeschichten, die jedem im APH-Team schon gleich an den ersten Tagen klar macht, warum er oder sie den ehrenamtlichen Job im Busch-Krankenhaus in Benin tut. Als jeder dann seinen „Arbeitsplatz“ einnehmen wollte – die Zahnarzt-Familie Klein ihr Dentistenhäuschen, das Team der Inneren Medizin um Rüdiger Kerner das Endoskopiehäuschen gegenüber, der Kinderarzt Hans-Hermann Pieper die pädiatrische Abteilung mit dem geplanten Anbau – hebelt ein dramatischer Zwischenfall den Tagesplan aus. Ein Mann mit einer Schussverletzung wird ins Krankenhaus gebracht.