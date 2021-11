Stadt wird ins rechte Licht gerückt : Kevelaers City soll leuchten

Verschiedene beleuchtete Walkacts werden in der Stadt unterwegs sein. Foto: Helbig

Kevelaer Bei „Kevelaer im Licht“ können die Besucher am Freitag und Samstag besondere Lichtinstallationen und -aktionen in der City erwarten.

Die Uhr ist umgestellt, es wird früher dunkel. Grund genug also, die City entsprechend ins rechte Licht zu rücken. In der Marienstadt passiert das am Freitag und Samstag, 5. und 6. November, mit dem Event „Kevelaer im Licht“.

Freitag beginnt das Lichterlebnis bereits ab 17 Uhr, Samstag ab 19 Uhr bis jeweils 22 Uhr. Die beleuchteten Walkacts begeben sich an den beiden Tagen ab 18 Uhr vom Museums-Vorplatz auf den Weg durch die Innenstadt. Eine faszinierende und kostenfreie 3D-Videoprojektion in der St. Antonius-Kirche sowie illuminierte Fassaden und Sehenswürdigkeiten, beleuchtete Walk Acts und Schaufensterinstallationen in der Innenstadt warten darauf, entdeckt zu werden.

Als besonderes Highlight wird in der St. Antonius-Kirche halbstündlich eine 3D-Videoprojektion präsentiert. Projektoren sorgen dafür, dass eine emotionale und ansprechende Geschichte im Kirchenraum mit musikalischer Untermalung zu verfolgen ist, die die Besucher in ihren Bann zieht. Janik Hensen von der Kevelaerer Firma „Dekor Event“ realisiert mit seinem Team das beeindruckende Mapping. „Unsere 3D-Videoprojektion in dieser einmaligen Kulisse soll dafür sorgen, dass die Zuschauer Gänsehaut kriegen und emotional mit der Geschichte berührt werden“, wünscht sich Hensen. Unterstützung bei der Umsetzung erhält er durch die Techniker des Konzert- und Bühnenhauses. Der Einlass in die St. Antonius Kirche sowie die Kontrolle von 3G (Geimpft, Genesen, Getestet) wird durch das Team der Abteilung „Tourismus & Kultur“ gewährleistet.

Auch in der Innenstadt können die Besucher nach Herzenslust durch die Stadt schlendern, shoppen oder einfach nur die Ansicht der illuminierten Gebäude und weiterer Beleuchtungshighlights genießen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich dieses besondere Event für Kevelaer umsetzen können“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“. „Wir freuen uns, die Veranstaltung ‚Kevelaer im Licht‘ als Sponsor zu unterstützen. Es wird sicherlich ein besonderes Lichterlebnis in der Innenstadt und auf die 3D-Videoprojektion in der St. Antonius-Kirche freue ich mich besonders“, sagt Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank Kevelaer. Handy oder Kamera eingepackt und los geht’s! Verschiedene Stationen laden zu einem Rundgang durch die Innenstadt ein und bieten einzigartige Fotomotive.

Als Startpunkt bietet sich der Weg über die Hauptstraße an. Hier befindet sich die erste „Erleuchtung“ für Besucher. Gemütlich geht es weiter Richtung Kapellenplatz, dort ist die Fassade des Priesterhauses in besonderes Licht getaucht. Ganz in der Nähe auf dem Luxemburger Platz ist der plätschernde Arche Noah Brunnen durch Spots ins rechte Licht gerückt. Der Schlenker Richtung Museumsgasse lohnt sich, denn die Rückwand des Museums soll ein echter Blickfang werden. Auf der Busmannstraße lohnt sich die Sicht nach oben, neben dem Sternenhimmel können Besucher in luftiger Höhe illuminierte Segel zwischen den Häuserwänden bestaunen. Ein Stückchen weiter erwartet die Besucher am Alten Rathaus der nächste Hingucker in Sachen Licht.

Passend zur Aktion rücken auch Einzelhändler und Gastronomen bei der „Kevelaerer Spätschicht“ ihre Locations ins rechte Licht. Sie verlängern am Freitag ihre Öffnungszeiten und haben ein musikalisch, kulinarisches Programm organisiert.

