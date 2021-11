Feuerwehren Weeze und Wemb proben den Ernstfall : Übung in der Reithalle

Weeze Die Feuerwehr Weeze probte den Ernstfall unter besonderen Bedingungen. Dabei ging es auch darum, wie große Tiere bei Feuer gerettet werden können.

Das Szenario dieses Mal: Brand eines Gebäudes, in dem sich im ersten Obergeschoss sowie in einer Scheune noch Personen befinden. Die Aufgabe für Gemeindebrandinspektor Michael Winthuis ist sofort klar: Menschenrettung.

Der Einsatz wird in drei sogenannte Einsatzabschnitte aufgeteilt. Die Löscheinheit Wemb erarbeitet das Szenario auf der Rückseite, die Einheit Weeze das Szenario auf der vorderen Seite und im dritten Abschnitt übernehmen die Kameradinnen und Kammeraden des DRK Ortsverbandes Weeze, die ebenfalls an der Übung teilnahmen, die medizinische Versorgung.

Brand in Lagerhalle verursacht Millionenschaden in Würselen

Feuer fast gelöscht : Brand in Lagerhalle verursacht Millionenschaden in Würselen

Die Pferde wurden bewusst in diese Übung nicht direkt eingebunden, um keinen unnötigen Stress zu verursachen. Dennoch stand nach der erfolgreichen Übung noch eine Einweisung im Umgang mit Großtieren an. Die Feuerwehrleute gingen gemeinsam in die Stallungen, wo Tanja Heimes demonstrierte, wie man ein Halfter anlegt und die Tiere führen kann.

Die 2. Vorsitzende des Reitervereins Graf von Schmettow hatte die Übung mit initiiert. Schließlich ist ihr Mann ein erfahrener Feuerwehrmann, und auch ihre beiden Söhne sind in der Feuerwehr aktiv. Sie unterstreicht den Zweck der Übung: „Uns ist es wichtig, dass in dem Fall, der hoffentlich nie eintreten wird, die Tiere schnell in Sicherheit gebracht werden können. Pferde sind Fluchttiere, daher sollten sie auf die Wiesen außerhalb des Gefahrenbereichs geführt werden. Wir sind froh, dass die Feuerwehr heute hier übt, um so im Ernstfall schnell und sicher handeln zu können.“