Kaputte Laternen in Viersen : Stadt prüft Regressansprüche gegen Hersteller

Kaputte Laternen in Viersen

84 Laternen hat die Stadt bislang abgebaut. Weitere sollen in den kommenden Monaten folgen. Foto: Martin Röse

Viersen Die Viersener Stadtverwaltung prüft Regressansprüche gegen den Hersteller der Aluminium-Laternenmasten, die die Stadt nach 17 Jahren aus Sicherheitsgründen abbauen musste. Und: Weitere Masten sollen bis Dezember abgebaut werden.

Eigentlich sollten die Masten eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren haben. Jetzt prüft die Stadt, ob sie den Hersteller in Regress nehmen kann. „Der Vorgang ist derzeit in der Prüfung“, bestätigte Stadtsprecherin Nicole Hoffmann.

Nachdem im Mai ein Laternenmast nach einem Sturm in Viersen umgeknickt war, hatte die Stadt weitere Masten auf Standfestigkeit überprüfen lassen. Von bislang 901 überprüften Laternen wurden 137 als nicht standsicher eingestuft. Ursache soll „tierische Sachbeschädigung“ sein. Laut Stadt ist das Aluminium durch häufigen Kontakt mit Hunde-Urin korrodiert. Viele der betroffenen Laternen standen am Hageau-Promenade, einer beliebten Laufstrecke für Hundehalter. Der Stadt Viersen sei bisher keine andere Kommune in Deutschland mit ähnlichen Problemen bekannt, erklärte die Stadtsprecherin.