Am Montag wird an der Red-Sun-Kreuzung gearbeitet : B9 nach Kevelaer wird wieder freigegeben

Am Montag wird an der Red-Sun-Kreuzung gearbeitet

Die B9 soll am Montag wieder in beide Richtungen zwischen Kevelaer und Geldern befahrbar sein. Foto: Latzel

Kevelaer/Geldern Die Arbeiten auf der Bundesstraße enden am Wochenende, dann geht es auf der Kreuzung bei Red-Sun weiter. So wird der Verkehr dann geführt.

Seit Juni ist die B9 zwischen Kevelaer und Geldern ein Nadelöhr. Weil auf der Strecke gearbeitet wird, war die Bundesstraße zur Einbahnstraße mutiert. Autofahrer kamen nur noch in Richtung Geldern durch. Von Geldern aus musste man einen großen Umweg fahren. Radler mussten ohnehin einen Umweg in Kauf nehmen. Jetzt soll die Strecke wieder freigegeben werden. Wie die zuständige Behörde StraßenNRW mitteilte, sollen die Arbeiten auf der Strecke am Samstag beendet sein. Danach wird die Baustelle abgebaut, momentan gehen die Verantwortlichen davon aus, dass ab Montag, 8. November, die Bundesstraße dann in beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben wird.