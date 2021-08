Liberale in Weeze : Kritik an Stolperfallen und scharfen Buchstaben in Weeze

Weeze Seit fast einem Jahr sitzt Gerti Willems für die FDP im Weezer Gemeinderat. Für sie ein Anlass, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.

So habe sie erst kürzlich eine Beschwerde über die „Stolperfallen“ (Zementquader) auf dem Bürgersteig der Kevelaerer Straße (Eingang Cyriakusplatz) an die Verwaltung weitergeleitet, mit dem Ergebnis, dass zumindest „Katzenaugen“ als Vorsichtsmaßnahme dort angebracht wurden. Trotzdem erwägt sie, einen Antrag auf Entfernung zu stellen wegen der Gefährdung für Fußgänger und Rollstuhlfahrer, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Ähnliches gilt für das „Buchstaben­ensemble“ am Alten Markt. Dass es dort bereits zu Verletzungen kam, wurde durch von Bürgern an den scharfen Ecken angebrachte Mullbinden unterstrichen. Viele Weezer würden sich die Buchstaben an einer weniger gefahrvollen und störenden Stelle wünschen. „Besorgnis und Unmut werden an mich auch herangetragen, wenn es darum gehen sollte, die grüne Lunge, die liebevoll gestalteten Schrebergärten an der Bahnlinie nahe Wellerstraße laut Hörensagen einem Bauvorhaben zu opfern“, so Gerti Willems.