Mitmachen und informieren : Kräuterwoche in Kevelaer startet am Samstag mit vielen Aktionen

Kevelaer Es gibt Kräutersegnungen und einen kostenlosen Workshop. Auf den Social-Media-Kanälen der Stadt gibt es zudem viel Wissenswertes rund um das Thema Kräuter.

Rezepte, Tipps und Wissenswertes: die „Kräuterwoche“ im August in Kevelaer hat einiges zu bieten. Los geht es am Samstag mit der Kräuterweihe. In der Vorabendmesse am Samstag, 14. August, und der heiligen Messe am Sonntag, 15. August, bietet die Pfarrgemeinde St. Antonius in Kevelaer und den Ortschaften den Gläubigen die Möglichkeit zur Segnung mitgebrachter Kräuter. Am Montag, 15. August, findet um 9 Uhr eine Heilige Messe mit Kräutersegnung in der St.-Josef-Kapelle in Achterhoek statt.