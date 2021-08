Liberale wollen Bau der Brücke verschieben : FDP lehnt zusätzliche Kosten für Niersprojekt in Weeze ab

So ist das Projekt an der Niers geplant. Foto: ja/gemeinde

Weeze Die Brücke über die Niers und der Bau der Nierspromenade in Weeze werden teurer als ursprünglich kalkuliert. Die FDP will das Projekt daher verschieben.

Um rund eine Million Euro ist, wie berichtet, das Projekt rund um Nierspromenade und Brücke teurer geworden. FDP-Fraktions-Chef Frans de Ridder weist darauf hin, dass die Liberalen diese Kostenerhöhung im Rat abgelehnt haben. „Die Erhöhung der Kosten um mehr als eine Million Euro halten wir in der derzeitigen Finanzlage der Gemeinde Weeze für unverantwortlich“, so de Ridder. Die FDP befürworte das Projekt zwar, aber nicht in einer so angespannten Finanzlage. Weeze habe auch den Bau des Bürgerhauses über Jahre verschoben, bis es finanziell passte. Selbstverständlich müsse die schon lange unbefriedigende Verkehrssituation am Fährsteg umgehend in Angriff genommen werden.