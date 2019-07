Ausstellung in Kamp-Lintfort : Kunst, die gute Laune macht

Hedy Lins beim Aufbau ihrer Ausstellung. Erst vor 13 Jahren hat sie „richtig“ mit dem Malen begonnen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Ladengalerie Pralat zeigt Arbeiten von Hedi Lins. Am Freitag wird die Schau mit 43 Bildern eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Fröhlich bunte Landschaften und Gesichter, Tiere, die sich ganz zufällig aus einem Farbabdruck ergeben, das belgische Königspaar und ein Selfie im Gegenlicht, die Aachener Künstlerin Hedy Lins malt alles, was ihr gefällt. Vor allem aber Menschen. So ist es nicht verwunderlich, dass ihre Ausstellung, die jetzt von Freitag, 2. bis Sonntag, 11. August ,in der Ladengalerie Pralat zu sehen ist, den Titel „Freunde, Persönlichkeiten und schräge Typen“ trägt.

„Eigentlich habe ich schon immer gerne gemalt, aber so richtig losgelegt habe ich damit erst vor knapp 13 Jahren“, erklärte die heute 65-jährige, ehemalige Kundenberaterin einer großen deutschen Bank am Mittwoch beim Aufbau ihrer Ausstellung. Damals hatte sie in der „Bleyberger Kulturfabrik“ in Aachen einen Wochenendworkshop für Acryl-Malerei besucht und dabei so viel Spaß gehabt, dass sie anschließend „einfach weiter machen musste“. Wenig später folgte ein Aquarellkursus, bei dem sie ihre Freude am Experimentieren mit anderen Farben und unterschiedlichen Untergründen entdeckte. „Wir hatten in dem Kursus ganz enge Farb- und Formvorgaben, an die ich mich aber nicht halten wollte“, erinnert sie sich noch gut. „Deswegen hat unsere Kursleiterin irgendwann mein halbfertiges Bild genommen und ins Wasser getaucht.“

Info Zur Eröffnung ist die Künstlerin anwesend Die Ausstellung ist vom 2. bis 11. August in der Kamp-Lintforter Galerie Pralat, Moerser Straße 373 zu sehen. Zur Eröffnung am Freitag, 2. August um 18.30 Uhr und am darauf folgenden Samstag und Sonntag wird die Künstlerin jeweils ab 13 Uhr anwesend sein. Öffnungszeiten samstags und sonntags ab 13 Uhr.

Was sie anfangs gar nicht gut fand, wurde ihr sofort danach zu einem gestalterischen Schlüsselerlebnis, das sie folgendermaßen beschrieb: „Als die Kursleiterin das Bild anschließend hochhielt, liefen die Farben so wunderbar in einander, dass ich ganz fasziniert davon war.“ Seither hielt Hedy Lins sich auch in ihren weiteren Bildern nicht mehr an akademische Malregeln. „Zum Glück“, schwärmte Galeriebesitzer Kurt Pralat. „Meiner Ansicht nach ist sie ein echtes Naturtalent. Ihre Bilder sind einfach spontan, witzig und unkompliziert.“

Das sind sie in der Tat. So platziert die Künstlerin zum Beispiel in einer ihrer Arbeiten vier flächig, in Schwarz-Weiß gemalte Gesichter und zwei Pferde auf einem aus spontanen Pinselspritzern bestehenden rotschwarzen Untergrund. Auf einem anderen Bild ist eine fröhlich farbige kroatische Landschaft zu sehen, in der sie den dortigen Sand mit in die Farben gemischt hat. „Die landschaftlich schönsten Motive finde ich meistens im Süden“, beschreibt sie selber ihre malerischen Anregungen. „Die schrägsten Typen gibt es aber im Norden.“ Bei den Letzteren orientiert sie sich jedoch nicht immer nur an „Originalen“, sondern lässt sich auch schon mal von Menschendarstellungen in kirchlichen Freskenbildern inspirieren.

Sowohl ihre landschaftlichen als auch menschlichen Motive gewinnt sie seit vielen Jahren in zahlreichen VW-Bus-Urlauben mit ihren Mann Karl-Gunter Lins. „Da habe ich immer mein Malzeug mit im Gepäck“, erklärte sie lachend. Manchmal fotografiere sie aber auch. Allerdings nicht, um sich Vorlagen für ihre Bilder zu schaffen, sondern eher als „Achtsamkeitsübung“. „Die meisten meiner Bilder entstehen spontan aus der Situation heraus, immer ohne Vorzeichnung.“ Dabei kommt es allerdings auch vor, dass sie ihre fertigen Bilder nach einer Weile ganz neu gestalterisch überarbeitet oder ein noch feuchtes Bild mehrfach auf verschiedene Untergründe abdruckt und jeden dabei gewonnenen Abdruck anders gestaltet.