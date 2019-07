Ehrenamt in Kamp-Lintfort : Sie hütet die Kunst im Gewölbekeller

Kamp-Lintfort Sibille Theisen betreut die Ausstellungen im Gewölbekeller des Klosters Kamp. Sie ist immer über die Künstler und die Werke informiert. Den Kontakt ins kulturelle Ehrenamt kam über „Kalli Aktiv“.

„Ich muss unter Menschen sein.“ Das ist der Antrieb von Sibille Theisen für ihr ehrenamtliches Engagement im Gewölbekeller des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp. Vermittelt hatte diese Tätigkeit die Freiwilligenagentur „Kali Aktiv“. Nach langem ehrenamtlichen Engagement im Awo-Seniorenzentrum suchte Sibille Theisen eine neue Aufgabe, bei der sie viel Kontakt mit Menschen hat. Ein Bekannter machte Sie auf Anke Stark von „Kali Aktiv“ aufmerksam, die dann den Kontakt zu Peter Hahnen, dem Geschäftsführer des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp herstellte. Seitdem betreut Theisen regelmäßig die Ausstellungen in „ihrem“ Gewölbekeller. Aktuell ist dort die Lost-Places-Fotoausstellung „Melancholia“ von Sven Fennema zu bestaunen. „Ich finde diese Fotografien fantastisch, der Fotograf zeigt Ansichten, die man sonst nicht zu sehen bekommt“, so Theisen.

Die Besucher, die die Ausstellungen besuchen, seien ganz unterschiedlich. Einige wollen erzählen und stellen Fragen, andere wollen nur ganz in Ruhe die Ausstellung besuchen. „Ich stelle mich dann immer auf die Besucher ein, man weiß nie wer kommt“, erklärt sie. Um den Besuchern alle Fragen beantworten zu können, informiert sich Sibille Theisen über die Künstler und die Werke und freut sich auch immer darauf die Aussteller bei der Eröffnung persönlich zu treffen. Dabei sind die Besuchszahlen ganz unterschiedlich: „Es gibt Stoßzeiten, wie in Geschäften.“

Manchmal, beispielsweise am Wochenende, kämen 30 Leute in einer Stunde und manchmal sei es sehr ruhig. „Ich nutze ruhigere Zeit dann, um mir noch mal alle Details der Ausstellungen anzusehen“. Auch im Team vom Geistlichen und Kulturellen Zentrum fühlt sich Theisen gut aufgenommen. Sie werde hervorragend betreut und in ihrer Arbeit unterstützt und wertgeschätzt, betont die Kamp-Lintforterin.

Wer sich ebenfalls ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich an die Freiwilligenagentur „Kali Aktiv“ in Kamp-Lintfort wenden. Erreichbar ist die Freiwilligenagentur dienstags von 9 bis 12 Uhr und jeden ersten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr im Kamp-Lintforter Rathaus, 1. Etage, Zimmer 102 oder per Email an info@kaliaktiv.de und unter der Telefonnummer 0176 26247140.