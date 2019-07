Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Laga-GmbH sucht für 2020 Gästeführer

Landesgartenschau in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort (RP) Die Laga ist 2020 das Reiseziel für viele Gäste. „Wir erwarten rund 560.000 Besuche. Viele Gäste möchten einen Laga-Besuch mit Freunden oder Familie auch im Rahmen einer Führung erleben“, erklärt Sabrina Wulf, die im Laga-Team für die Betreuung der Gästeführer zuständig ist.

„Wir gehen davon aus, dass wir vom 17. April bis 11.Oktober 2020 etwa 1500 bis 1800 Führungen durchführen werden. Dazu benötigen wir viele Gästeführer, die wir selber schulen werden.“ Etwa 50 Interessenten haben sich bereits gemeldet, doch Ziel ist, zwischen 100 und 150 Gästeführer im Pool zu haben. „Die Laga sucht daher weitere Bürger, die sich gerne engagieren möchten“, so Wulf. Die Schulungen, die kostenfrei sind, starten im Dezember 2019. Die Laga bietet sechs Schulungstermine (vier Vortragsveranstaltungen und zwei Treffen zur Übung im Gelände) an. Die Gästeführer bekommen umfangreiches Material an die Hand. Nach der Abschlussprüfung stehen die „LagaGästeführer“ dann für Führungen zur Verfügung. Führungen sind für die Dauer von je 1,5 Stunden konzipiert. Gästeführer erhalten pro Führung eine Aufwandsentschädigung von 45 Euro. Info unter unter www.kamp-lintfort2020.de