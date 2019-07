Kamp-Lintfort : Polizei stellt Führerschein nach Unfall sicher

Kamp-Lintfort Alkohol war möglicherweise bei einem Unfall in Kamp-Lintfort im Spiel. Wie die Polizei berichtete, war am Montag gegen 13.30 Uhr ein 34-jähriger Kamp-Lintforter mit einem Kleinkraftrad auf der Hoerstgener Straße in Richtung Dorfstraße gefahren, er wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 23-Jährigen Kamp-Lintforters, der auf der Dorfstraße in Richtung Molkereistraße fuhr. Beide Männer erlitten Verletzungen. Der Autofahrer musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Da der Atem des 34-Jährigen nach Alkohol roch, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

(rp)