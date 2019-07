Ferien in Kamp-Lintfort : 22 Helfer betreuen die Ferienkinder

Drei Wochen Spaß, Spiel und Sport. Seit 15 Jahren schon veranstaltet der Stadtsportverband mit dem Jugendamt den Ferienspaß für Kinder.

92 Kinder sind diesen Sommer dabei. Sie werden von einem Team aus 22 Betreuern sowie fünf Küchenhelferinnen bespaßt und versorgt. Kein leichter Job, wie der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Manfred Klessa, am Montag in der Ebertschule erklärte. „Aber die machen das alle gerne, was man daran sieht, dass ein großer Teil der Betreuer schon viele Jahre lang dabei ist.“ Einer von den „Langjährigen“ ist zum Beispiel der 59-jährige Syrer Hanna Jabra. Er bietet den weniger sportinteressierten Kindern unter anderem Unterricht im Schachspielen an. Nachdem anfangs nur ein paar wenige Jungen das Angebot annahmen, sind seine Schachkurse inzwischen auch bei Mädchen sehr gefragt. In diesem Jahr darf er sich über eine große Anzahl junger „Neubetreuer“ freuen.

So zum Beispiel über den Abiturienten Tommy Lee Smith. Der 18-Jährige möchte später mal Lehrer werden und leitet nicht nur eine Badmintongruppe im Lintforter Turnverein, sondern ist auch in der Ganztagsbetreuung an der Ebertschule tätig. „Die Kinder lernen in diesen drei Wochen viele neue Freizeitaktivitäten und Sportarten kennen. Das macht richtig Spaß und ist eine Supererfahrung für mich.“ Dennoch, so erklärte er, merke er in diesen drei Wochen schon, dass er „was getan habe“. Das geht dem 19-jährigen Niklas Windhuis ähnlich. Er spielt ebenfalls Badminton und hat von Tommy Lee von der Ferienbetreuung erfahren. „Meine Mutter ist Tagesmutter, da kenne ich mich mit Kindern gut aus“, lachte er. Der 16-jährige, vor vier Jahren aus Syrien geflüchtete Suleiman Suleiman hat dagegen bisher noch keine Erfahrungen als Freizeitpädagoge gemacht. Er wollte ursprünglich in den Ferien ein berufsvorbereitendes Praktikum in einem Optikergeschäft machen, fand die Arbeit als Ferienbetreuer aber interessanter. Als aktiver Tischtennisspieler im Post-Sportverein veranstaltet er mit den Kindern Tischtennis-Aktionen und andere sportliche Aktivitäten. „Das macht mir sehr viel Spaß“, erklärte er und fügte dann ein wenig verlegen hinzu. „Ehrlich gesagt habe ich mir das Ganze anfangs nicht so toll vorgestellt.“ „Suleiman hat eine sehr ausgeprägte soziale Ader“, ergänzte Kessla. „Als wir in der vorletzten Woche im Pappelseebad waren, gab es Tränen, weil eines der Nichtschwimmerkinder nicht vom Drei-Meter-Brett springen durfte. Dank Suleiman sind die Tränen dann aber ganz schnell wieder versiegt.“ Der Ferienspaß in der Ebertschule endet in dieser Woche am Donnerstag mit einer Abschlussveranstaltung, zu der die Eltern eingeladen sind, und am Freitag gibt es dann zum Abschluss noch einen Ausflug zum „Irrgarten“-Freizeitpark in Kevelaer-Twisteden.