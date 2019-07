Serie Keine Angst vor dem Jugendamt : Kinder sollen gut behütet aufwachsen

An der Eichendorfstraße hält der ASD auch eine Kleiderkammer vor. Hier: Jugendamtsleiterin Lydia Kiriakidou und ASD-Leiterin Sandra Schulz. Foto: Anja Katzke

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) der Stadt Kamp-Lintfort unterstützt Familien in der Hochschulstadt, die Hilfe benötigen. Seine Aufgaben sind vielfältig und umfassend. Die RP stellt den ASD und seine sozialen Fachdienste in einer Serie vor.

Scheidung der Eltern, Überforderung in der Erziehung, Schul- und Suchtprobleme oder häusliche Gewalt: Es gibt viele Gründe, warum Familien in die Krise geraten können. Für alle, die Hilfe von außen brauchen, ist der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) der Stadt Kamp-Lintfort die Anlaufstelle. In Kooperation mit vier freien Trägern, dem Caritas-Verband Moers-Xanten, dem Neukirchener Erziehungsverein, der Grafschafter Diakonie und der evangelischen Jugend- und Familienhilfe beraten die elf Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes die Familien und versuchen, die passgenaue Unterstützung zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei immer auf den Kindern. „Sie sollen wohl behütet in ihren Familien groß werden können“, sagt Lydia Kiriakidou, Leiterin des Amts für Schule, Jugend und Sport.

Der ASD ist seit mehr als 20 Jahren im Jugendamt der Stadt angesiedelt, sein Aufgabenbereich ist umfassend. „Familien können sich schon vor der Geburt der Kinder an uns wenden“, sagt ASD-Leiterin Sandra Schulz. Zu den klassischen Angeboten gehören beispielsweise die Hilfen zur Erziehung, die Beratung bei Trennung und Scheidung, die sozialpädagogische Familienhilfe sowie die allgemeine Förderung der Erziehung. „Das achte Sozialgesetzbuch ist unsere Arbeitsgrundlage“, erläutert Lydia Kiriakidou. Dabei verfolgen die ASD-Mitarbeiter und ihre Kollegen der freien Träger vor allem den präventiven Ansatz. Beispielhaft stehen dafür die frühen Hilfen im Kindernest und die verschiedenen Angebote im Familienstützpunkt an der Montplanetstraße. „Wir machen Hausbesuche und gucken, welche Hilfen nötig sind und was die Familien dringend brauchen“, sagt Sandra Schulz. Immer häufiger sehen sich die Mitarbeiter des ASD aber auch mit familiären Notfallsituationen konfrontiert: Häusliche Gewalt und die Gefährdung von Kindern.

Inof Die Notfallnummern zum ASD Hilfe Wer sich als Mutter, Vater oder Jugendlicher in einer familiären Notfallsituation befindet, erreicht während der Dienstzeiten unter den Notfallnummern 0173 5204937 (Altes Rathaus) und 0162 2505059 (Eichendorffstraße) immer einen Mitarbeiter des Jugendamtes. Unter diesen Nummern können auch mögliche Kindeswohlgefährdungen mitgeteilt werden. Außerhalb der Dienstzeiten wendet man sich an die örtliche Polizeidienststelle.

„Diese Fälle haben immer Vorrang. Sobald wir Hinweise erhalten, fahren wir zu den Familien raus – auch nach Dienstschluss“, sagt die Leiterin des ASD. Oberste Priorität haben die Kinder. Für sie wird ein Schutzraum gesucht, wenn die Krise in der Familie zu groß ist. „In den meisten Fällen gelingt es uns, die Kinder dann in der Verwandtschaft unterzubringen“, sagt Sandra Schulz. Gefährdungseinschätzung und Gespräche mit der Familie, aber auch Lösungsangebote werden entwickelt. „In Wesel gibt es ein Gewaltprogramm für Männer. Das möchten wir langfristig auch in Kamp-Lintfort etablieren“, erklärt Sandra Schulz, deren Kollegen mit Nothandys ausgestattet sind. Oft sind es anonyme Hinweise, die den ASD auf solche familiäre Notsituationen aufmerksam machen. „Es trauen sich aber auch immer mehr Ehefrauen, Anzeigen zu erstatten“, weiß Jugendamtsleiterin Lydia Kiriakidou. Familiäre Probleme ziehen sich übrigens durch alle Gesellschaftsschichten. Aktuell betreut der ASD mit seinen beiden Stadtteilteams in Kamp-Lintfort 176 Familien. Die Einsätze reichen von Schulproblemen bis zur häuslichen Gewalt. „Die Kollegen müssen sehr belastbar sein. Denn wir haben es oft mit Fällen zu tun, die emotional viel abverlangen“, sagt Schulz.

So stehen die Sozialpädagogen und Sozialarbeiter auch Familien mit Kindern zur Seite, in denen ein Elternteil gestorben ist. „Oft geraten in solchen Situationen die Kinder aus dem Blick. Doch auch sie müssen ihre Trauer bewältigen“, weiß Sandra Schulz. Eine Besonderheit des ASD in Kamp-Lintfort ist die sozialraumorientierte Arbeit. Ziel ist es, die Ressourcen im Lebensumfeld der Familien einzubeziehen. Es gibt zwei Stadtteilteams, eines sitzt im Alten Rathaus am Kreisel Moerser Straße, das andere befindet sich an der Eichendorffstraße im Gestfeld. „Es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre als im Rathaus. Hier gibt es gemütliche Sitz- und Spielecken. Das nimmt unseren Besuchern die Angst vor dem Jugendamt.“ Im Haus an der Eichendorffstraße ist auch eine Kammer mit Kinderkleidern untergebracht, die ehrenamtlich betreut wird. Sie hat außerhalb der Ferien montags bis donnerstags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Ein Sack Kinder- und Jugendbekleidung kostet einen Euro.

Die ASD-Mitarbeiter und die Kollegen der freien Träger arbeiten in den Räumen jeweils als Stadtteilteams zusammen, um so den Familien passgenaue Angebote machen zu können. „Hier fließt das Experten-Wissen zusammen, zumal alle Kollegen über Zusatzausbildungen wie Marte Meo, Familientherapie oder Mediation verfügen“, sagt Sandra Schulz. In wöchentlichen Konferenzen gucken alle Teammitglieder auf die einzelnen Fälle und bringen Vorschläge und Hilfsangebote ein, so dass nicht ein Sozialpädagoge die Familie allein betreut. „Das gibt es in anderen Kommunen nicht. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal“, betont Sandra Schulz. Die Stadtteilbüros sind täglich von 8.30 bis 10 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. ASD-Leiterin Sandra Schulz: „Es wird außerhalb dieser Zeit aber niemand vor der Tür stehen gelassen.“