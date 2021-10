Geschichte von Büttgen : Reinelt übernimmt „Arbeitskreis Heimatkunde“

Stefan Reinelt (l.) tritt die Nachfolge von Siegfried Hämel an. Foto: St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen

Büttgen Der „Arbeitskreis Heimatkunde“ der Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen hat einen neuen Leiter. Stefan Reinelt übernimmt das Amt von Siegfried Hämel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Arbeitskreis Heimatkunde in der Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen ist vor allem für die Herausgabe seiner „Heimatkundlichen Schriftenreihe“ bekannt. Seit 40 Jahren wird diese Serie regelmäßig um eine neue Ausgabe ergänzt, so wird Heft Nummer 39 voraussichtlich im Frühjahr 2022 erscheinen.

Eine Veränderung hat es jetzt in der Leitung des Arbeitskreises gegeben: Zehn Jahre führte Siegfried Hämel die Geschicke des Arbeitskreises und übergab nun den Stab an Stefan Reinelt. Vorrangiges Ziel ist es, neue Mitglieder zu gewinnen. „Der Arbeitskreis Heimatkunde ist grundsätzlich offen für jeden, also auch für Personen außerhalb der Bruderschaft und damit auch für Frauen, die sich für die Geschichte ihres Heimatorts interessieren“, sagt Reinelt.

„Niemand muss sich sofort zur Mitarbeit verpflichtet fühlen. Jeder, der uns aus reinem Interesse an der Büttgener Heimatgeschichte besuchen möchte, ist willkommen“, betont der neue Arbeitskreisleiter. Dies soll auch durch eine breitere Außendarstellung erreicht werden. Auch werde die Frage eine Rolle spielen, so Reinelt, wie und mit welchen Themen man heute seine Mitbürger für Büttgens Geschichte am besten begeistern könne.

„Für die Zukunft unserer Schriftenreihe mangelt es nicht an Ideen, aber die Arbeit daran ist sehr aufwendig“, sagt Reinelt: „Es wird nichts strikt delegiert. Jeder darf auch mit eigenen Ideen an uns herantreten.“ Interessierte können sich per E-Mail an team@arbeitskreis-heimatkunde melden.

(NGZ)