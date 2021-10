Ratinger Wirtschaftsgeschichte : Industriepfad macht Geschichte lebendig

Ratingen Stelen erzählen Kapitel stolzer Industriegeschichte. Sie erinnern an erfolgreiche Innovationen und Produktionsstätten, aber auch an menschliche Schicksale. Nun wurden vier weitere Informationstafeln auf Cortenstahl vorgestellt.

Michael Lumer, der Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde und Heimatpflege Ratingen, war am vergangenen Samstag ganz in seinem Element und mittendrin in einer Gästeschar, die aufmerksam lauschte.