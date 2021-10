Lüllinger Arbeitskreis Heimatgeschichte : Sie halten Lüllingens Geschichte lebendig

Lüllingen Von der Zeit der Franken und Römer über die alte Zollsiedlung bis zur Kleinbahn und zur Heidelandschaft: Ein Kreis engagierter Männer erforscht und dokumentiert intensiv die Historie der Gelderner Ortschaft.

Da wird aus vielen Puzzle-Teilen ein abgerundetes Bild, nämlich das Porträt der Ortschaft Lüllingen. Jeder gibt sein Können und Wissen hinzu, und schon sitzen sieben Männer zusammen und beleuchten die Lüllinger Historie aus verschiedenen Winkeln. Karl Ingendae kennt sich aus in Kirchengeschichte, Walter Luyven wohnt seit Generationen an der Klus, Paul Lambert bringt sich als ehemaliger Stadtplaner und Hobby-Archäologe ein. Theo Hils weiß vieles über die erste Gärtnersiedlung Deutschlands, gegründet 1929. Er fügt hinzu, dass er sich 1974 als 834. Bürger in Lüllingen registrieren ließ. Die Männer gehören dem offenen Arbeitskreis über die Lüllinger Heimatgeschichte an.