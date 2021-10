Lintorf : Lintorfer Bruderschaft veranstaltet Oktoberfest

Auf der Schützenwiese darf bei Brezeln und Bier gefeiert werden. Foto: dpa/Tobias Hase

Lintorf Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Lintorf holen am Samstag, 30. Oktober (ab 16 Uhr), und am Sonntag, 31. Oktober (ab 11 Uhr), das Oktoberfest auf den Schützenplatz am Thunesweg.

Die Schützen planen das Oktoberfest im Zirkuszelt gemeinsam mit dem Zirkus Altano, der vor einem Jahr in der Coronapandemie auf dem Schützenplatz gestrandet ist, dem Großgastronom und Schausteller Mike Bengel, der Frankenheim Brauerei und Getränke Doppstadt.

Angeboten werden Oktoberfestbier (König Ludwig hell) und Speisen vom Grill. Darüber hinaus gibt es Wein und Sekt. Außerdem befindet sich im überdachten Außenbereich ein Cocktailstand, wo frisch zubereitete Cocktails serviert werden. Dort gibt es auch einen Süßigkeitenstand des Zirkus’ mit Lebkuchenherzen und Popcorn. Die Wiesenrocker begleiten die Festbesucher bis zum Schluss mit typischer Oktoberfestmusik. In den Pausen spielt DJ Dave.

Es sind drei verschiedene Tickets buchbar. Bronze-Ticket: Sitzplatz äußerer Ring im Zelt an Festzeltgarnitur, 0,5 Liter Bier und eine Wiesenbrezel für 15 Euro je Person. Silber-Ticket: Sitzplatz mittlerer Ring um die Tanzfläche an einer Festzeltgarnitur, zweimal 0,5 Liter Bier, und eine Thüringer im Brötchen vom Grill 20 Euro je Person. VIP Gold-Ticket: Sitzplatz direkt an der Tanzfläche an einer Festzeltgarnitur, zweimal 0,5 Liter Bier und ein Holzfällersteak vom Grill für 30 Euro je Person.