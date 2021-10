Ehrung in Rheinberger Schützenbruderschaft : Das Schulterband für den Brudermeister

Rheinberg Hohe Auszeichnung für Heinz Terschlüsen von der Rheinberger St.-Michaelis-Schützenbruderschaft. Er ist mit dem Schulterband ausgezeichnet worden.

Im Alter von erst 13 Jahren trat Heinz Terschlüsen 1973 St. Michaelis bei. Elf Jahre verbrachte er in der Jungschützenabteilung, in der er sich vielfach einbrachte. Genannt seien nur die vielen Rundenwettkämpfe in der Jungschützenabteilung. Im Alter von 24 Jahren übernahm er bis 1988 das Amt des Jungschützenmeisters. Auch hier war er höchst engagiert. Er organisierte vereinsinterne Veranstaltungen, so dass es den Jungschützen nie langweilig wurde.

In all den Jahren sei der Brudermeister immer an Ort und Stelle gewesen, wenn es darum gegangen sei, tatkräftig mit anzupacken, loben seine Kollegen. Das Vorankommen der Bruderschaft habe für ihn immer im Vordergrund gestanden, und das gelte auch heute noch. Im Schützenfestgottesdienst habe es sich der Brudermeister nicht nehmen lassen, die Fürbitten vorzutragen. Außerdem bereitete er die Wortgottesdienste in der St.-Peter-Kirche vor der Jahreshauptversammlung vor. Bei Ortsausschusssitzungen der Pfarrei St. Peter vertrat und vertritt er die Michaelis-Schützen. Überhaupt habe er für kirchliche Belange stets ein offenes Ohr und lege großen Wert darauf, dass die Bruderschaft an der jährlichen St.-Anna-Reliquien-Prozession teilnimmt. Auch sei er eingesprungen, wenn Not am Mann war an der Vereinsfahne.