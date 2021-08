Mitarbeiter mit Schusswaffen bedroht : Kriminelle rauben Tankstelle in Jüchen aus

Jüchen Am frühen Sonntagmorgen ist eine Tankstelle in Autobahnnähe Ziel zweier Räuber geworden. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise: Beide Täter können beschrieben werden.

In der Nacht zu Sonntag gegen 4.30 Uhr haben zwei Räuber eine Tankstelle an der Neusser Straße überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten zwei maskierte Männer mit Schusswaffen den Verkaufsraum und bedrohten den Mitarbeiter an der Kasse. Sie erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Anschließend verließen das Gebäude und flüchteten mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.