Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen : Jüchener Schützen feiern am Wochenende mit neuer Musikgruppe

Das Jüchener Königspaar Heinz und Sandra Lützel, hier mit Sohn Emil, stehen beim Königsehrenabend im Mittelpunkt. Foto: Rita Lonyai

Jüchen Das Zelt auf dem Platz am Haus Katz steht, am Freitag, 28. Oktober, startet der Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen in sein Fest-Wochenende rund um den Königsehrenabend. Eine Programmänderung: Beim musikalischen Frühschoppen am Sonntag kann die Tiroler Party-Band „Wildbach“ nicht auftreten. Für Musik ist aber dennoch gesorgt.

Vize-Präsident und Musikbeauftragter Rolf Erke weiß den Grund, warum „Wildbach“ nicht in Jüchen gastiert: Fürst Balthazar, Frontmann und Sänger der „Wildbacher“, habe sich einer Blinddarmoperation unterziehen müssen.

Kurzfristig konnte das Bundesschützen-Tambourcorps „Mit vereinten Kräften“ Wickrath verpflichtet werden. „Die Wickrather haben ihre Show-Qualitäten bei uns schon unter Beweis gestellt,“ sagt Erke.

Zum Auftakt des Festreigens steht am Freitag die Finalrunde des Pokalschießens an. Am Samstag startet um 20 Uhr der Königsehrenabend mit dem festlichen Einzug des Königspaares Heinz und Sandra Nützel. Die Coverband „Schroeder“ wird für Stimmung sorgen.

Der Sonntag steht im Zeichen der Schützenfamilien. Nach kurzem Festzug startet um 11 Uhr der musikalische Frühschoppen mit dem laut Präsident Thomas Lindgens „wohl größten Frühstücksbuffet Jüchens“.

(NGZ)