Brauchtum in Kevelaer : Bürgerschützen feiern am neuen Standort

Bürgerschützen feiern am neuen Standort

Brauchtum in Kevelaer

König Tobias Kocken mit Ehefrau Tanja (l.) und Klaus Keuler mit Ehefrau Tanja; hintere Reihe (v.l.): Christian Fischer, Markus Kaenders, Robert Ilka, Stefan Paßens, Marc van Well und Georg Vloet Foto: Bürgerschützen

Kevelaer Erstmals fand der Königsgalaball im Konzert- und Bühnenhaus statt. Im Mittelpunkt standen der König Tobias Kocken mit seinem Adjutanten Klaus Keuler.

„Wir freuen uns auf Euch“, lautete die Einladung von König Tobias Kocken, Adjutant Klaus Keuler und Präsident Stefan Boßmann von den Bürger-Schützen Gesellschaft Kevelaer 1881 gemeinsam mit ihren Frauen. Und die Freude war den Einladenden am Tag des Königsgalaballs auch anzumerken: Bei Live-Musik feierten sie mit Freunden und Gästen ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden im Konzert- und Bühnenhaus.

Nach einer zweijährigen Pause mussten sich die Schützen neue Räumlichkeiten suchen, da ihr Vereinslokal „Goldener Apfel“, das sie seit nicht mehr zur Verfügung steht. Die Bürgerschützen und die Gäste staunten nicht wenig, als sie vom Foyer in die festlich hergerichteten Räumlichkeiten traten. An großen, weiß eingedeckten, runden Tischen mit dekorativen Kerzenleuchtern und herbstlichen Blumenarrangements fand man sich in kleinen Runden zusammen.