Feierstunde der Stadt im Haus Katz : Engagierte Ehrenamtler als Vorbilder geehrt

Jüchen Tausende Jüchener engagieren sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft. Drei von ihnen erhielten jetzt im Haus Katz den Ehrenamtspreis der Stadt – stellvertretend für viele andere.

Ramona Schneider, die sich in der Pfadfinderschaft Otzenrath engagiert, sieht die Auszeichnung als eine Würdigung für alle, die mit ihr zum Wohle der Kinder und Jugendlichen tätig sind. „Ich stehe quasi stellvertretend für alle hier“, sagte sie. Dem Nachwuchs die Natur und den Umgang mit der Umwelt zu zeigen sei ebenso wichtig wie das Erzeugen eines Gemeinschaftsgefühl und das Schaffen eines solidarischen Zusammenhalts in der 70 Köpfe starken Pfadfinderschaft und in ihrem Stamm der Wölflinge mit 25 Mitgliedern. Ramona Schneider „vermittelt den Kindern unabhängig ihrer sozialen Herkunft, ihrer Religions- und Staatsangehörigkeit Themen wie soziales Engagement, Umweltschutz, Hilfsbereitschaft und Freude am gemeinsamen Miteinander“, sagte Zillikens in seiner Würdigung.