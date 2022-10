Erste Baumpflanzaktion seit 2018 : Jüchener können für neues Bürgerwäldchen spenden

Jüchen Nach vier Jahren ist wieder eine Baumpflanzaktion geplant. Wo die Bäume hin sollen, welche Arten zur Wahl stehen und was ein Baum kostet.

Voll mit Bäumen belegt sind die vier „Bürgerwäldchen“ der Stadt, nun steht eine weitere Fläche bereit. Die Stadtverwaltung bietet Jüchenern jetzt die Möglichkeit, für eine in Hochneukirch zwischen Birkenallee und A 46 gelegene, bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche Bäume zu spenden und sie zu pflanzen. Von 2003 bis 2018 waren an vier Orten 297 Laubbäume aus persönlichen Anlässen, von der Geburt über die Hochzeit bis zum Jubiläum, gespendet und gepflanzt worden – am Hamscherhof und Am Scheulenbend in Jüchen, am Rederhof in Bedburdyck und in Hochneukirch am Nordring.