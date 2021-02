Historische Gebäude in Jüchen : Wohnen in der alten evangelischen Volksschule

Gierath Geschichtsverein weist mit einem Schild auf die Historie der ehemaligen Volksschule in Gierath hin. In dem Haus von 1872 lebt heute eine Patchwork-Familie.

Früher lernten dort Kinder, heute befindet sich im einstigen Unterrichtsraum für mehrere Jahrgänge die geräumige Wohnküche. „Das ist ein tolles Haus mit besonderer Geschichte“, sagt Verena Jahreiß, die mit ihrem Mann Christoph Drießen in der ehemaligen evangelischen Volksschule am Herberather Weg wohnt.

Auf die Historie weist jetzt auch der Geschichtsverein Jüchen am Gebäude hin. Michael Salmann vom Verein überreichte jetzt das zweite Schild aus der Reihe der „Jüchener Heimatschilder“ an die Familie. Der Geschichtsverein hat 2020 das Projekt ins Leben gerufen, um historische Gebäude mit Hinweisschildern zu versehen. Die ersten konnten mit einem „Heimatscheck“ des Landes über 2000 Euro finanziert werden, das erste Schild hängt an einem fast 290 Jahre alten Haus in Stessen.

Ganz so alt ist die ehemalige Volksschule nicht. 1872 war das Gebäude am Herberather Weg eingeweiht worden, seit 1833 hatte es einen Vorgänger-Bau gegeben. 1939 wurde die Konfessionsschule aufgelöst und bald zum Wohnhaus umgebaut. 1950 wurde die evangelische Volksschule in Räume der katholischen Schule zwischen Gierath und Gubberath wieder eingerichtet, in den 60er Jahren die neue evangelische Schule an der Schulstraße eingeweiht.