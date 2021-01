Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Kreisweit sinken Infektionszahlen mit Coronavirus

Rhein-Kreis Über das Wochenende hat sich die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen im Rhein-Kreis auf 216 erhöht. Vier Menschen starben nach einer Infektion.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert sank seit Freitag von 93 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf 73,3. Von den Corona-Infizierten leben 245 in Neuss (Freitag: 276), 89 in Grevenbroich (106), 153 in Dormagen (167), 47 in Meerbusch (53), 50 in Kaarst (52), 28 in Korschenbroich (29), 62 in Jüchen (69) und 18 in Rommerskirchen (23). Zurzeit sind zudem 1565 Personen als begründete Verdachtsfläche in Quarantäne.