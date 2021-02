Corona im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Todesopfer steigt auf 222

Rhein-Kreis Neuss Die Zahl der Todesopfer ist kreisweit auf 222 gestiegen. Im Rhein-Kreis ist aktuell bei 622 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Der Inzidenz-Wert liegt fbei 74,6 (Vortag: 73,3).

In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 1 544 Testungen vorgenommen worden, in der Vorwoche waren es 2 092. Seit dem 11. März wurden hier insgesamt 47 543 Testungen durchgeführt, von denen bislang 5 527 positiv waren. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.