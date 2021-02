Jüchener Etat mit Defizit von 599.000 Euro : Landrat gibt grünes Licht für den Haushalt 2021

Jüchen Der Jüchener Etat für dieses Jahr weist ein Minus von 599.000 Euro auf. Mehrere Friedhofsgebühren werden teurer, die Schmutzwassergebühr dagegen wird gesenkt.

Gegenüber dem im Oktober eingebrachten Etatentwurf, der noch ein Plus von 1,29 Millionen Euro ausgewiesen hatte, ist der Etat 2021 ins Minus gerutscht, Das Defizit von 599.000 Euro wird aus der Rücklage der Stadt ausgeglichen. Kämmerin Annette Gratz begründete die Veränderung unter anderem damit, dass die Kreisumlage um rund 500.000 Euro höher sei als im Entwurf angesetzt, die Kreisjugendamtsumlage um 1,5 Millionen Euro höher. Politiker hatten im Hauptausschuss die Höhe der Jugendamtsumlage kritisiert. Die Folgen von Corona spielen beim Minus noch keine Rolle. Corona-bedingte Belastungen – 3,3 Millionen – können laut Landesgesetz isoliert werden, werden in späteren Jahren verrechnet.

Der Etat 2021 weist Erträge von rund 54,6 Millionen und Aufwendungen – samt der Corona-Belastungen – in Höhe von rund 58,6 Millionen Euro auf. Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt 11,5 Millionen Euro. Zu den größeren Investitionen gehören der 3,8 Millionen teure Bau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Hochneukirch und der städtische Erwerb von Anteilsrechten zur Beteiligung an einem Windpark von 3,9 Millionen Euro. Zur Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr wurden 820.000 Euro eingeplant. Aber auch für viele kleinere Maßnahmen stehen nun die erforderlichen Mittel zur Verfügung – etwa 40.000 Euro für neue Geräte auf Spielplätzen, zusätzlich wurden dafür 65.000 Euro aus dem Etat 2020 übertragen.